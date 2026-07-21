Хикмет Гаджиев - Туралу Садыглы: Мне жаль людей, которые предали Родину - ВИДЕО

Помощник Президента Азербайджана жестко ответил на провокацию беглого блогера Турала Садыглы в Берлине.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев высказал свое мнение беглому политэмигранту Туралу Садыглы, который подошел к нему и попытался устроить провокацию, навязав деструктивную полемику.

«Вам кажется, что в Азербайджане все смотрят ваши передачи, но если говорить откровенно, ситуация выглядит совершенно иначе. Однако я хочу сказать о другом: на мой взгляд, самое тяжкое - это измена Родине и государству. Мне искренне жаль таких людей, я считаю это огромным несчастьем», - заявил Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента также задал провокатору встречный вопрос: «Когда вы занимались пропагандой карабахских сепаратистов, думали ли вы о Родине?»

«Говорите обо мне всё, что хотите, для меня это не проблема. Но мне искренне жаль вас», — отметил Гаджиев.

Хикмет Гаджиев также резко ответил на попытку Садыглы манипулировать фактами и его реплику о том, что в Германии якобы проживают миллионы азербайджанцев:

«Не нужно раздувать цифры. Их число не достигает и десяти тысяч. Вы лично были гражданином Азербайджана и по личным причинам покинули страну - это было ваше решение. Однако совершенно неправильно винить Азербайджан во всем, что с вами происходит.

Каждый человек в первую очередь должен осознавать собственную ответственность. Вы являетесь гражданами Азербайджана, и государство относится к каждому гражданину одинаково. Принимаемые же вами решения - это ваша личная ответственность.

В отношении вас проводились расследования, и это находится исключительно в компетенции правоохранительных органов. Но что вы делаете взамен? Вы оскорбляете людей в Азербайджане, занимаетесь шантажом и выступаете с голословными обвинениями.

Вы называете себя журналистом. Что ж, это ваша позиция. Однако моё представление о журналистике совершенно иное. Выбор каждого остается за ним».



