Канцлер: Германия серьезно относится к расширению отношений с Азербайджаном

Подписанием сегодня Совместной декларации мы закладываем важную основу для дальнейшего развития наших отношений. В то же время мы договорились об учреждении Азербайджано-германского делового совета.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым.

Канцлер отметил, что это важный сигнал для обеих стран, и Германия серьезно относится к расширению отношений с Азербайджаном.

«На фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке наше сотрудничество в сфере поставок нефти, а также газа по Южному газовому коридору имеет особое значение», – подчеркнул Фридрих Мерц.