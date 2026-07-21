В Иране рассказали, как смогли обойти морскую блокаду США

Иран смог избежать последствий морской блокады, так как смог переориентировать поставки товаров через Россию и Каспийское море.

Об этом заявил замминистра сельского хозяйства исламской республики Мохаммад Реза Талаи.

«Изменив маршрут с Индийского океана на пути через Россию и Каспийское море, мы смогли противостоять угрозе полной экономической блокады», — сказал он в интервью агентству IRNA.

По словам замминистра, через северные порты Ирана проходит более 30% всех грузов, ввозимых в страну. В первую очередь, как подчеркнул Талаи, через них идут сельскохозяйственные культуры, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. Он добавил, что блокада со стороны США «не вызвала перебоев с товарами на внутреннем рынке».

Источник: ТАСС