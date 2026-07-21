Осужденный за убийство в США мигрант подал в суд на Трампа

Нелегальный мигрант, отбывающий в США длительный срок за убийство, подал в суд на президента страны Дональда Трампа за упоминание его дела во время предвыборной кампании с требованием компенсации в размере $75 млн.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его информации, 27-летний Брендон Ортис-Вите, отбывающий наказание с пока не установленным сроком (от 39 до 102 лет), подал рукописный иск в окружной суд штата Мичиган, утверждая, что был подвергнут унижению со стороны президента, и требуя публичных извинений, гражданства США и денежной компенсации в размере $75 млн. Телеканал напоминает, что Трамп уделил большое внимание борьбе с нелегальной миграцией в своей предвыборной кампании в 2024 году, а во время митинга в Гранд-Рапидс упомянул дело Ортиса-Вите и показал фотографию преступника, назвав его «проблемой Америки».

Ортис-Вите утверждает, что во время выступления Трамп низвел его личность до «расовой принадлежности и миграционного статуса», что якобы «унизило его и ущемило его достоинство». «Я полностью взял на себя ответственность за содеянное, но использование моего дела в политических целях и упоминание на телевидении было несправедливыми и унизительными. Когда я думал, что хуже уже быть не может, все стало еще хуже», — написал он в иске, отмечая, что когда его ситуация стала достоянием общественности, его жизнь превратилась в «сущий кошмар».

Адвокат Мэтью Боргула заявил Fox News, что иск Ортиса-Вите вряд ли увенчается успехом по ряду причин, включая защищающий Трампа президентский иммунитет от судебного преследования. Он подчеркнул, что сделанные политиком заявления «по сути правдивы» и разбирательство должно быть закрыто, толком не начавшись. «Хотя истец чувствует себя ущемленным, я не вижу, чтобы федеральный суд мог предложить ему какое-либо решение», — отметил юрист, сославшись на признание истцом вины в умышленном убийстве в состоянии аффекта.

Ортис-Вите был осужден за убийство своей партнерши в марте 2024 года и в настоящее время содержится в тюрьме округа Кент в Гранд-Рапидс. Он был депортирован из США в 2020 году, однако позднее смог вернуться в страну нелегально.

Источник: ТАСС