В ДР Конго число умерших от Эболы возросло до 967 человек

В пяти провинциях ДР Конго — Верхнее Уэле, Итури, Северное Киву, Южное Киву и Тшопо на сегодняшний день зарегистрировано 2 423 подтвержденных случая Эболы.

Об этом говорится в сообщении Министерства коммуникаций и СМИ ДР Конго.

Также сообщается, что 734 пациента находятся на изоляции или в стационаре, 469 человек выздоровели, а 967 умерли. Уровень летальности составляет 39,9 %, а показатель отслеживания контактов — 81,1 %.

«Усиливаются меры по борьбе с болезнью. Медицинские бригады продолжают проводить мероприятия по эпиднадзору, оказанию медицинской помощи и отслеживанию контактов с целью сдерживания распространения болезни. Возможности в области эпидемиологического надзора и расследований продолжают укрепляться: более 80 % эпидемиологических сигналов расследуются в течение менее чем 24 часов», — сказано в сообщении.