В древнем некрополе Хархар в Гедабее обнаружили сотни новых могил - ФОТО

В Гядабейском районе на территории некрополя Хархар археологи сделали масштабную находку - здесь обнаружили около 500 могильных памятников.

Как сообщили Report в Институте археологии и антропологии АН Азербайджана, раскопки на этом месте ведутся с 2023 года.

Изначально специалисты насчитали здесь около 130 наземных захоронений. Однако после того, как археологи сняли верхний слой почвы на глубину до 40 сантиметров, открылись сотни новых могил, среди которых оказалось много детских.

Могилы плотно примыкают друг к другу. Длина надгробий достигает 2–2,5 метров, а вес колеблется от 300 килограммов до целой тонны. Ученые предполагают, что в древности для доставки таких тяжелых валунов к месту захоронения использовались специальные приспособления.

Почти все плиты - это обычные горные камни или природный гранит без сложных узоров. Однако на некоторых из них исследователи обнаружили высеченные албанские кресты.

Сама территория некрополя занимает чуть больше одного гектара, но ученые уверены, что раньше его границы были шире - фрагменты таких же могильных камней находят на соседних сельскохозяйственных землях.

Первичные исследования дают основание говорить, что часть захоронений в некрополе относится к периоду до принятия христианства, однако большая их часть приходится на более поздний этап - после принятия христианства. Предположительно, захоронения на этом кладбище совершались непрерывно в течение 4–5 веков после принятия христианства.

Археологические исследования на территории некрополя продолжаются.