Новый премьер Великобритании отменил НДС на счета за электричество

Правительство Великобритании отменит НДС на счета за электроэнергию для домохозяйств с 1 октября.

Об этом объявила канцелярия премьер-министра страны Энди Бернэма.

Отмечается, что власти смогут пойти на отмену НДС за счет отказа от планов предыдущего правительства ввести цифровые удостоверения личности, которые оценивались в £1,8 млрд ($2,4 млрд). Предполагается, что благодаря новой мере домохозяйства смогут сэкономить около £45 (60$) в год. Пока НДС на счета за электричество составляет 5%.

В канцелярии Бернэма указали, что новая мера позволит сократить инфляцию в Соединенном Королевстве на 0,1%. Отмена НДС на счета за электроэнергию стала первым решением нового правительства в сфере экономики.

Бернэм занял пост премьера 20 июля. Он сменил Кира Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей Лейбористской партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня, прошедших в мае.