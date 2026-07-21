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С этой даты стартует этап собеседований конкурса по приему на работу директоров школ

Фаига Мамедова17:45 - Сегодня
С этой даты стартует этап собеседований конкурса по приему на работу директоров школ

С 22 июля стартует этап собеседований в рамках конкурса по приему на работу директоров.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

На начальном этапе собеседования будут проводиться городскими и региональными управлениями образования для учреждений с численностью учащихся до 500 человек.

Приглашение кандидатов на этап собеседования будет организовываться на последовательной основе в соответствии с правилами конкурса — до тех пор, пока не будет определен подходящий кандидат.

Члены комиссии оценят кандидатов по 7 критериям: лидерство и стратегическое управление, педагогика и преподавание, управление и организация, коммуникация и связи, решение проблем и принятие решений, цифровые и технологические навыки, а также социально-эмоциональные навыки.

Информация о приглашении на этап собеседования поэтапно направляется в личные кабинеты кандидатов. Рекомендуется регулярно проверять свой личный кабинет.

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