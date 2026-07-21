В отношении еще 16 человек, репатриированных в нашу страну, начались мероприятия по психосоциальной поддержке

Еще 16 наших граждан, репатриированных правительством Азербайджана в нашу страну из Сирии, размещены в соответствующем учреждении социального обслуживания Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью МТСЗН.

Было отмечено, что 9 из них - дети, 7 - женщины.

Репатриированным лицам была оказана первичная медицинская и социально-психологическая помощь.

После завершения процесса реабилитации граждане будут отправлены домой. На следующем этапе социальные работники и психологи агентства, посетив их по месту проживания, проведут подробную оценку.

За последние годы Агентство социальных услуг привлекло к услугам социальной реабилитации более 600 лиц, репатриированных в нашу страну. В настоящее время работа по социальной реабилитации продолжается с 84 репатриантами.