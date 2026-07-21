 Болгарский клуб прибудет на игру с «Карабахом» без болельщиков | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Болгарский клуб прибудет на игру с «Карабахом» без болельщиков

First News Media20:45 - Сегодня
Болгарский клуб прибудет на игру с «Карабахом» без болельщиков

Софийский ЦСКА, являющийся соперником «Карабаха» во II квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА, в первой игре, которая пройдет в Баку, будет лишен поддержки болельщиков.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в агдамском клубе, софийский клуб прибудет в Баку без болельщиков. Причиной этого стало недисциплинированное поведение болгарских фанатов в ответном матче I квалификационного раунда Лиги Европы против «Дерри Сити».

В результате УЕФА запретил болельщикам софийской команды посещать следующий гостевой матч.

Напомним, что первая игра между «Карабахом» и ЦСКА состоится 23 июля в Баку, а ответный поединок - 30 июля в Софии.

Поделиться:
302

Актуально

Мнение

От энергетики к геоэкономике: Баку и Берлин оформили полноформатное ...

Xроника

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита главы ...

Политика

Опубликован полный текст Совместной декларации о стратегическом партнерстве ...

Общество

Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном ...

Спорт

Лига чемпионов: «Сабах» открыл счет в матче с «КуПС» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Болгарский клуб прибудет на игру с «Карабахом» без болельщиков

Армянские борцы приедут в Баку

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Испания обыграла Францию и спустя 16 лет вышла в финал ЧМ-2026

Лига Европы: «Карабах» разгромил «Вестри» и сыграет с ЦСКА - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Трамп будет присутствовать на финале ЧМ по футболу

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» проиграл пари из-за матча Норвегия – Бразилия и сел за весла - ВИДЕО

Последние новости

Госдума разрешила через суд запрещать возвращение иностранных компаний в Россию

Сегодня, 21:20

В Кяльбаджаре в результате взрыва боеприпаса ранен мирный житель - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

Лига чемпионов: «Сабах» открыл счет в матче с «КуПС» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:53

Болгарский клуб прибудет на игру с «Карабахом» без болельщиков

Сегодня, 20:45

Трамп: США изучат возможность оказания давления на Израиль

Сегодня, 20:33

Армянские борцы приедут в Баку

Сегодня, 20:30

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита главы государства в Германию - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Арестованы админы TikTok-страницы «Limon turşusu» - ФОТО

Сегодня, 19:45

Лукашенко приказал отправлять плохо работающих на охрану границы с Украиной

Сегодня, 19:30

Опубликован полный текст Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Германией

Сегодня, 19:16

Заглядывавшим в дверь был парень из регистратуры: Пациентка из скандального видео рассказала о случившемся - ВИДЕО

Сегодня, 19:05

Смерть преподавательницы в Гяндже: семья заявила о врачебной ошибке

Сегодня, 18:48

Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении - ФОТО

Сегодня, 18:30

В Милли Меджлисе обсудили динамичное развитие азербайджано-китайских отношений

Сегодня, 18:15

В отношении еще 16 человек, репатриированных в нашу страну, начались мероприятия по психосоциальной поддержке

Сегодня, 18:03

В Карабахском канале найдено тело утонувшего мужчины

Сегодня, 17:50

С этой даты стартует этап собеседований конкурса по приему на работу директоров школ

Сегодня, 17:45

От энергетики к геоэкономике: Баку и Берлин оформили полноформатное стратегическое партнерство

Сегодня, 17:42

Смертельная авария в Сальяне: подробности и фото погибших - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:41

Мирзиёев усиливает контроль: работу послов оценят по инвестициям и торговле

Сегодня, 17:35
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00