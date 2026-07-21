Болгарский клуб прибудет на игру с «Карабахом» без болельщиков

Софийский ЦСКА, являющийся соперником «Карабаха» во II квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА, в первой игре, которая пройдет в Баку, будет лишен поддержки болельщиков.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в агдамском клубе, софийский клуб прибудет в Баку без болельщиков. Причиной этого стало недисциплинированное поведение болгарских фанатов в ответном матче I квалификационного раунда Лиги Европы против «Дерри Сити».

В результате УЕФА запретил болельщикам софийской команды посещать следующий гостевой матч.

Напомним, что первая игра между «Карабахом» и ЦСКА состоится 23 июля в Баку, а ответный поединок - 30 июля в Софии.