 «Сабах» обыграл «КуПС» в первом матче квалификации Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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«Сабах» обыграл «КуПС» в первом матче квалификации Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:07 - Сегодня
«Сабах» обыграл «КуПС» в первом матче квалификации Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Бакинский «Сабах» одержал минимальную победу над финским «КуПС» в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Матч на стадионе «Банк Республика Арена» завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Команда Вальдаса Дамбраускаса могла открыть счет еще на 32-й минуте, когда Велько Симич поразил ворота соперника, однако после просмотра VAR гол был отменен.

Перед самым перерывом черногорский полузащитник все же забил — Симич отличился на первой добавленной минуте первого тайма. Во второй половине игры счет больше не изменился.

«Сабах» отправится на ответный матч в Финляндию с преимуществом в один мяч. Встреча состоится через неделю.

20:53

«Сабах» выходит вперед в матче с «КуПС».

На 45+1-й минуте счет открыл Велько Симич.

20:14

"Сабах" проводит первый матч против финского "КуПС" во втором квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходит на "Банк Республика Арене".

Команды вышли на поле в следующих составах:

"Сабах": Стас Покатилов (к), Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Алексей Исаев, Кахим Пэррис, Велько Симич, Джой-Ланс Миккельс.

Главный тренер: Вальдас Дамбраускас.

"КуПС": Йоханнес Крайдль, Браима Магасса, Касим Нуху, Аксели Пуукко, Клинтон Атви, Валентин Гаск, Петтери Пеннанен (к), Густав Энгвалль, Томми Юро, Боб Арма, Петр Пажишек.

Главный тренер: Мийка Нуутинен.

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