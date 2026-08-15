Невероятные 14:26.79: Йоханнес Либман сокрушил мировой рекорд на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже 19-летний немецкий пловец Йоханнес Либман установил исторический мировой рекорд на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Спортсмен преодолел дистанцию за 14 минут 26,79 секунды, сняв почти четыре секунды с прошлого мирового достижения американца Бобби Финке и став первым человеком в истории, превзошедшим рубеж в 14 минут и 30 секунд. Вторым к финишу пришел венгерский пловец Залан Шаркань (14:39.45), а тройку лидеров замкнул представитель Германии Оливер Клемет (14:40.64). На этом же турнире мировой рекорд на 50-метровке на спине среди женщин установила итальянка Сара Куртис (26,63 секунды). Европейское первенство во Франции завершится 16 августа.