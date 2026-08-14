В Баку стартовал международный турнир по бадминтону
В Баку стартовал международный юношеский турнир Azerbaijan Junior Open 2026 среди спортсменов в возрасте до 19 лет.
Как сообщили в Федерации бадминтона, в соревнованиях принимают участие 64 спортсмена из 9 стран, включая Азербайджан, которые борются за награды в 5 категориях.
Азербайджан представлен на турнире 22 бадминтонистами. Другие участники соревнований – представители Турции, Узбекистана, Грузии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Индии и Таджикистана.
В рамках турнира бадминтонисты испытают силы в одиночном и парном разрядах среди юношей и девушек, а также в смешанном парном разряде.
Azerbaijan Junior Open 2026 – это первое в нашей стране соревнование, организованное в категории Junior International Series.
Турнир завершится 16 августа финальными поединками.