В Баку стартовал международный турнир по бадминтону

В Баку стартовал международный юношеский турнир Azerbaijan Junior Open 2026 среди спортсменов в возрасте до 19 лет.

Как сообщили в Федерации бадминтона, в соревнованиях принимают участие 64 спортсмена из 9 стран, включая Азербайджан, которые борются за награды в 5 категориях.

Азербайджан представлен на турнире 22 бадминтонистами. Другие участники соревнований – представители Турции, Узбекистана, Грузии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Индии и Таджикистана.

В рамках турнира бадминтонисты испытают силы в одиночном и парном разрядах среди юношей и девушек, а также в смешанном парном разряде.

Azerbaijan Junior Open 2026 – это первое в нашей стране соревнование, организованное в категории Junior International Series.

Турнир завершится 16 августа финальными поединками.