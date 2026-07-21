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Армянские борцы приедут в Баку

First News Media20:30 - Сегодня
Армянские борцы приедут в Баку

Армянские борцы примут участие в чемпионате мира среди юношей до 17 лет, который состоится в Баку с 27 июля по 2 августа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Федерации борьбы Армении.

Сборная Армении по вольной борьбе будет представлена в составе Мурада Гарибяна (51 кг), Давида Балаяна (55 кг), Гриши Геворкяна (60 кг), Эрика Папикяна (65 кг), Варужана Асланяна (71 кг), Ваче Асланяна (80 кг), по греко-римской - Вазгена Варданяна (45 кг), Арарата Аветисяна (48 кг), Геворга Арутюняна (51 кг), Гегама Егиазаряна (55 кг), Артуша Петросяна (60 кг), Вазгена Мнацаканяна (65 кг), Янеса Назаряна (71 кг), Ваге Овеяна (80 кг), Алексана Шалджяна (92 кг), Хачика Хачатряна (110 кг).

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