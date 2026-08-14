Умер боксер Причард Колон, который провел 221 день в коме после боя - ФОТО - ВИДЕО

Непобежденный пуэрто-риканский боксер Причард Колон скончался на 34-м году жизни. Об этом сообщил его отец и тренер Ричард Колон на своей странице в Facebook.

«С сожалением сообщаю вам об уходе моего сына Причарда из этого мира. Теперь он в лучшем месте», — написал он.

Колон завершил профессиональную карьеру после тяжелой травмы, полученной в октябре 2015 года в бою с американцем Террелом Уильямсом. После поединка, во время которого соперник неоднократно наносил Колону запрещенные удары по затылку, у пуэрториканца диагностировали субдуральную гематому и провели экстренную операцию.

До травмы Колон не проиграл ни одного из 16 профессиональных боев, одержав 13 побед нокаутом.

После операции он провел 221 день в коме и до конца жизни восстанавливался после последствий травмы.