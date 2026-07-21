Названа окончательная причина отравлений на поминках - ФОТО

Агентство пищевой безопасности Азербайджана завершило расследование случаев пищевого отравления, зафиксированных в Гяндже и Самухе в период с 12 по 17 июля.

В ходе проверок специалисты осмотрели предприятия и взяли образцы продукции для лабораторного анализа. Исследования показали наличие стафилококков и колиформных бактерий в супе и лаваше, а также кишечной палочки в сырной продукции.

В ведомстве заявили, что обнаруженные микроорганизмы указывают на микробиологическое загрязнение продуктов и несоблюдение санитарных норм и правил гигиены.

Также были выявлены другие точки, куда поставлялся лаваш. Продукция изъята из продажи, а информация о нарушениях передана в соответствующие органы. АПБА призвало граждан приобретать продукты только у официальных производителей и в местах, соблюдающих требования пищевой безопасности.