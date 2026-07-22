СМИ: Премьер Британии Бернем разрешил использовать базы для ударов США по Ирану

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем разрешил США использовать британские военные базы для ударов по Ирану, но только тех, которые Лондон сочтет оборонительными.

Такие данные приводит агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Такое решение приняли после совещания, проведенного бывшим британским премьером Киром Стармером. В ходе встречи министры согласились сохранить нынешнюю политику, которая позволяет Вашингтону использовать базу Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазу RAF Fairford в Англии для операций, противодействующих ракетной угрозе Ирана.

Собеседники агентства утверждают, что Бернем ознакомился с результатами совещания и одобрил соответствующие решения. Значит, британские базы могут быть задействованы на текущем этапе операции Соединенных Штатов против Ирана.

Отмечается, что это решение может вызвать критику внутри Британии, так как оппозиция считает, что позволение другой стране использовать военные базы является фактическим вовлечением Лондона в конфликт.

Источник: Lenta.ru