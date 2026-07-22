Народный артист Азербайджана скончался в Израиле

Скончался Народный артист Азербайджана, актёр, режиссёр Тофиг Мирзоев.

Как сообщает Oxu.Az, он ушёл из жизни в Израиле в возрасте 94 лет.

Причина смерти актёра пока неизвестна.

Напомним, что Т.Мирзоев в 2022 году распоряжениями Президента Ильхама Алиева был удостоен почётного звания "Народный артист" и ордена "Шохрат".

Отметим, что Тофиг Мирзоев оставил неизгладимый след в памяти азербайджанского зрителя благодаря образам, созданным им в фильмах "Uşaqlığın son gecəsi", "Nəsimi", "İstintaq", "Təhminə", "O qızı tapın" и других экранных произведениях.