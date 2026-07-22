CENTCOM: американские войска завершили 11-ю волну ударов по Ирану

Американские вооруженные силы завершили 11-ю подряд серию ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы CENTCOM нанесли удары по иранским военным оперативным центрам, морским объектам, ангарам для самолетов, хранилищам беспилотников и военной логистической инфраструктуре, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что за последние три месяца Иран атаковал более 30 коммерческих судов, следовавших по этому международному водному пути. "Неоправданные атаки поставили под угрозу жизни сотен невинных моряков и подорвали свободу судоходства", - заявили американские военные.

"Несмотря на иранскую агрессию, Ормузский пролив остается открытым для транзита коммерческих судов. С начала мая силы CENTCOM помогли обеспечить транзит примерно 900 коммерческих судов и 450 млн баррелей сырой нефти", - подчеркнули в командовании.