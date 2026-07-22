В Конгрессе США приняли законопроект о финансировании правительства

Палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий сохранить финансирование федеральных ведомств на текущем уровне до 4 декабря и избежать шатдауна до конца финансового года в преддверии промежуточных выборов, сообщают американские СМИ.

"За" проголосовали 220 конгрессменов, "против" высказались 205 членов палаты.

При этом шесть демократов присоединились к 213 поддержавшим законопроект республиканцам, в то время как лишь один республиканец проголосовал против него.

Теперь законопроект направляется в Сенат, где его принятие "сопряжено с большими трудностями из-за порога в 60 голосов и потенциального противодействия демократов", обращает внимание The Hill.

Финансовый год в США длится с 1 октября по 30 сентября и напрямую связан с бюджетным циклом.

Промежуточные выборы в Конгресс США запланированы на 3 ноября 2026 года.