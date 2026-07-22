Рубио назвал отношение Ирана к переговорам с США несерьезным

Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно.

Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на встрече глав МИД стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.

"Иран обращался к Соединенным Штатам как напрямую, так и через посредников по вопросу переговоров об урегулировании разногласий в связи с происходящим в этой части мира, - утверждал он. - Проблема в том, что они не настроены серьезно в отношении переговоров".

По словам Рубио, если Тегеран продемонстрирует "серьезный настрой" на переговоры, то же самое сделает Вашингтон. В противном случае США "будут делать все необходимое, чтобы защитить свои интересы и интересы союзников", добавил госсекретарь.