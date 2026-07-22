В Турции в ДТП с автобусом пострадали более 30 человек

По меньшей мере 31 человек пострадал в Турции в аварии с автобусом, следовавшим из Стамбула в город Кушадасы на побережье Эгейского моря.

Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По его данным, авария произошла 22 июля утром на трассе Кютахья-Афьонкарахисар в центральной части Турции.

По предварительным данным, водитель потерял управление, в результате чего автобус врезался в дорожное ограждение, съехал с трассы и опрокинулся. В район аварии направлены бригады скорой помощи, пострадавшие госпитализированы.

Обстоятельства ДТП выясняются. Есть ли среди пострадавших иностранцы, не уточняется.