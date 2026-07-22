План приема в магистратуру увеличился, количество мест по госзаказу уменьшилось

В 2026 году план приема в магистратуру высших учебных заведений Азербайджана увеличился на 840 мест, или на 4,82%, по сравнению с прошлым годом.

В то же время по государственному заказу зафиксировано снижение показателей.

Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), если в 2025 году план по госзаказу составлял 7 084 места, то в 2026 году этот показатель составил 7 022 места. Таким образом, количество мест по госзаказу сократилось на 62, или на 0,88%. При этом общий план приема в магистратуру вырос с 16 848 мест в 2025 году до 17 688 мест в 2026 году.

Согласно данным, в большинстве вузов плановые показатели выросли:

«В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) план приема увеличился с 1 745 мест в 2025 году до 1 990 в 2026 году. Рост составил 245 мест, или 14,04%.

В Бакинском государственном университете (БГУ) план приема в магистратуру вырос с 1 346 до 1 627 мест (прирост на 281 место, или 20,88%).

В Азербайджанском техническом университете (АзТУ) количество мест увеличилось с 2 006 до 2 125 (рост на 119 мест, или 5,93%).

В Азербайджанском архитектурно-строительном университете (АзАСУ) план вырос с 1 172 до 1 273 мест, что означает рост на 101 место, или 8,62%.

В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) показатель достиг 194 мест против 157 годом ранее (рост на 37 мест, или 23,57%).

В Бакинском инженерном университете (БИУ) план приема в магистратуру поднялся с 508 до 658 мест (рост на 150 мест, или 29,53%).

Один из самых высоких процентных показателей роста зафиксирован в Азербайджанской государственной морской академии: здесь количество мест увеличилось с 34 до 61, что составляет рост на 27 мест, или 79,41%.

В Бакинском славянском университете (БСУ) план приема вырос с 145 до 235 мест (на 90 мест, или 62,07%).

В Академии Государственного таможенного комитета число мест увеличилось с 10 до 15 (зафиксирован рост на 50%).

В Нахчыванском государственном университете план вырос с 299 до 355 мест (на 56 мест, или 18,73%).

В Гянджинском государственном университете количество мест достигло 420 (ранее - 369), а в Сумгайытском государственном университете - также 420 (ранее - 370).

В Университете «Хазар» план приема в магистратуру поднялся с 429 до 466 мест (рост на 37 мест, или 8,62%).

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) показатели выросли с 230 до 270 мест, что означает увеличение на 40 мест, или 17,39%».

В то же время, согласно статистике, в некоторых высших учебных заведениях план приема в этом году сократился:

Азербайджанский университет языков (АУЯ): число мест сократилось с 397 до 275 (снижение на 122 места, или 30,73%).

Азербайджанский университет туризма и менеджмента: план упал с 380 до 325 мест (снижение на 55 мест, или 14,47%).

Азербайджанский технологический университет: количество мест сократилось с 249 до 191 (на 58 мест, или 23,29%).

Лянкяранский государственный университет: план снизился с 408 до 308 мест (на 100 мест, или 24,51%).

Азербайджанский университет кооперации: показатели упали с 375 до 315 мест (на 60 мест, или 16%).

Бакинский женский университет: план приема, составлявший в 2025 году 50 мест, в 2026 году равен 0.

Нахчыванский учительский институт: количество мест также упало с 30 до 0 (в обоих случаях снижение составило 100%).

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC): план снизился с 2 745 до 2 721 места (сокращение на 24 места, или 0,87%).

С другой стороны, в ряде вузов план приема остался без изменений. В Азербайджанском теологическом институте в 2025 и 2026 годах план составил 10 мест, в Западно-Каспийском университете - 271 место, а в Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) - 15 мест.

В целом, в 2026 году общий план приема в магистратуру высших учебных заведений составил 17 688 мест против 16 848 мест в 2025 году. Таким образом, за год общий план приема вырос на 840 мест, или на 4,82%.