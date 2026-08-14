МЧС: ребёнка, застрявшего в насосе бассейна Sea Breeze, спасти не удалось - ОБНОВЛЕНО

Операция по освобождению ребёнка завершена. Несмотря на оперативные действия спасателей и бригады скорой медицинской помощи, включая реанимационные мероприятия, спасти жизнь Акифа Джавид оглы Абдуллаева, 2022 года рождения, не удалось.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.

Как сообщается на официальной странице аквапарка в Instagram, объект временно закрыт. Администрация принесла извинения за доставленные неудобства и сообщила, что о возобновлении работы будет объявлено дополнительно.

22:42

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в бассейне на территории курортного комплекса Sea Breeze в посёлке Нардаран Сабунчинского района Баку нога ребёнка оказалась зажата водяным насосом.

В связи с происшествием на место оперативно были направлены силы Службы спасения особого риска и Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время спасательная операция продолжается.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.