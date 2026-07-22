Успех «Сабаха» в Лиге чемпионов принес Азербайджану важные очки в рейтинг УЕФА
Азербайджан приблизился к Израилю в таблице коэффициентов УЕФА.
Как сообщает Report, сократить отставание удалось благодаря победе «Сабаха» над финским «КуПС» (1:0) в первом матче II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
После этого успеха коэффициент Азербайджана вырос до 1,750.
В настоящее время Азербайджан с 20,312 очками занимает 26-е место в таблице коэффициентов УЕФА, а располагающийся строчкой выше Израиль имеет 20,750 очков.
Возглавляет рейтинг УЕФА Англия, в активе которой 101,852 очков.
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