Найдены обломки самолета, затонувшего 74 года назад

Фонд Air Sea Heritage Foundation по исследованию затонувших кораблей в сотрудничестве с другими организациями обнаружил в июне 2026 года обломки самолета Clipper Endeavor, потерпевшего крушение у берегов Пуэрто-Рико в 1952 году.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление Discovery Channel.

После авиакатастрофы, унесшей жизни 52 человек, в авиационные стандарты вошли такие требования, как демонстрация аварийных выходов и инструкция по применению спасательного жилета.

11 апреля 1952 года самолет с 64 пассажирами и 5 членами экипажа на борту взлетел из Пуэрто-Рико, держа курс на Нью-Йорк. Спустя несколько минут у самолета отказал двигатель, что вынудило пилота совершить посадку на воду. Несмотря на наличие спасательных плотов и жилетов, в живых остались только 17 человек. Остальные не смогли выбраться из самолета из-за путаницы, незнания техники безопасности и языкового барьера. Самолет затонул менее чем за три минуты, его расположение оставалось неизвестным на протяжении 74 лет.

В июне исследователям удалось обнаружить самолет с помощью автономного подводного дрона. Обломки были найдены на глубине около 610 м у северного побережья Пуэрто-Рико. Поднимать Clipper Endeavor не планируют, поскольку он стал местом захоронения погибших.

После авиакатастрофы Совет по гражданской авиации США — предшественник Федерального управления гражданской авиации — предложил проводить для пассажиров предполетный инструктаж, поясняющий правила использования спасательных жилетов и расположение аварийных выходов.

Источник: ТАСС