Лига конференций: «Нефтчи» сегодня примет белорусский клуб

Представитель Азербайджана в Лиге конференций УЕФА «Нефтчи» проведет сегодня первый матч в турнире.

Как сообщает 1news.az, бакинский клуб примет на родном поле белорусский коллектив «Динамо» (Минск).

Встреча, которая пройдет на Palms Sports Arena, начнется в 20:00.

Матч будет обслуживать судья ФИФА из Кипра Константинос Феллас.

Отметим, что ответный матч состоится 30 июля в Минске. Победитель этого раунда встретится с сильнейшим пары «Железничар» (Сербия) - «Брага» (Португалия).