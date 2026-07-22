Лига конференций: «Нефтчи» сегодня примет белорусский клуб
Представитель Азербайджана в Лиге конференций УЕФА «Нефтчи» проведет сегодня первый матч в турнире.
Как сообщает 1news.az, бакинский клуб примет на родном поле белорусский коллектив «Динамо» (Минск).
Встреча, которая пройдет на Palms Sports Arena, начнется в 20:00.
Матч будет обслуживать судья ФИФА из Кипра Константинос Феллас.
Отметим, что ответный матч состоится 30 июля в Минске. Победитель этого раунда встретится с сильнейшим пары «Железничар» (Сербия) - «Брага» (Португалия).
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