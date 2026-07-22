 Более 40 тысяч мигрантов и десятки погибших: в Эфиопии раскрыли международную сеть торговли людьми | 1news.az | Новости
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Более 40 тысяч мигрантов и десятки погибших: в Эфиопии раскрыли международную сеть торговли людьми

Джамиля Суджадинова10:42 - Сегодня
Более 40 тысяч мигрантов и десятки погибших: в Эфиопии раскрыли международную сеть торговли людьми

В Эфиопии правоохранительные органы сообщили о задержании 17 человек, подозреваемых в причастности к деятельности международной сети по торговле людьми.

По версии следствия, преступная группа организовала нелегальную переправку десятков тысяч мигрантов и может быть связана с гибелью не менее 60 человек, а также многочисленными случаями сексуального насилия и пыток.

Как сообщили в полиции, среди задержанных находится предполагаемый организатор преступной схемы Мохаммед Тахир, известный под прозвищем «Ворди». Вместе с другими фигурантами дела он подозревается в создании масштабной сети по незаконной перевозке эфиопских граждан в Саудовскую Аравию через территорию Джибути и Йемена.

По данным следствия, преступная организация за время своей деятельности переправила более 40 тысяч мигрантов. Следователи также утверждают, что участники группировки получили от своих жертв свыше одного миллиарда эфиопских быров, что эквивалентно примерно 6,1 миллиона долларов США.

По версии правоохранительных органов, на территории Йемена подозреваемые организовали специальные помещения, где незаконно удерживали мигрантов. Именно там, как утверждает следствие, людей подвергали физическому насилию, пыткам и другим жестоким обращениям. Кроме того, многие женщины, по данным полиции, стали жертвами сексуального насилия.

Следствие также считает, что участники преступной сети снимали издевательства над мигрантами на видео, после чего отправляли записи родственникам пострадавших в Эфиопии, требуя денежный выкуп за освобождение удерживаемых людей.

Фотографии всех задержанных были опубликованы полицией Эфиопии на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook. На данный момент подозреваемые, включая предполагаемого лидера группировки, еще не предстали перед судом и публично не комментировали предъявленные им обвинения.

Расследование ведется на фоне продолжающегося гуманитарного кризиса в Йемене, где из-за многолетнего вооруженного конфликта сохраняется крайне нестабильная ситуация в сфере безопасности и правопорядка. По оценкам международной правозащитной организации Human Rights Watch, страна остается одним из крупнейших гуманитарных кризисов в мире, чем, как считают следователи, могли воспользоваться организаторы незаконной торговли людьми.

Правоохранительные органы продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства деятельности преступной сети, а также возможных сообщников, причастных к организации нелегальной миграции и эксплуатации людей.

Источник: BBC

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