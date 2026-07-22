В Южной Корее владельцу ресторана грозит тюрьма из-за десертов с муравьями

В Южной Корее прокуратура потребовала назначить владельцу ресторана, отмеченного двумя звездами Michelin, один год лишения свободы по делу об использовании муравьев в качестве ингредиента при приготовлении десертов.

Кроме того, обвинение настаивает на наложении на ресторан штрафа в размере 20 миллионов южнокорейских вон, что составляет около 13,5 тысячи долларов США.

Основанием для уголовного преследования стало использование муравьев в блюдах, несмотря на то, что данный вид насекомых не входит в перечень продуктов, разрешенных для употребления в пищу в Южной Корее. Действующее законодательство страны допускает использование лишь десяти видов съедобных насекомых, среди которых кузнечики, саранча и двухпятнистые сверчки.

Как утверждает следствие, на протяжении примерно четырех лет в ресторане использовались около 49 тысяч муравьев, импортированных из Соединенных Штатов Америки и Таиланда. По версии правоохранительных органов, насекомые применялись в качестве декоративного элемента при подаче отдельных десертов.

Расследование началось после того, как сотрудники Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств обратили внимание на опубликованные в интернете отзывы посетителей.

На фотографиях, сопровождавших публикации, были запечатлены блюда, украшенные муравьями, что и стало поводом для проведения проверки.

В ходе расследования, как сообщают местные средства массовой информации, специалисты также установили, что использовавшиеся в ресторане муравьи содержали значительно более высокий уровень тяжелых металлов по сравнению с насекомыми, официально разрешенными для употребления в пищу. Так, концентрация тяжелых металлов превышала аналогичные показатели у разрешенных видов примерно в 55 раз.

Владелец ресторана признал факт использования муравьев, однако заявил, что они присутствовали лишь в одном из пятнадцати блюд дегустационного меню. По его словам, насекомые использовались исключительно в качестве топпинга для сорбета, а каждому посетителю заранее предлагалась возможность отказаться от такого ингредиента и выбрать альтернативные варианты оформления десерта, включая съедобные цветы или ферментированный уксус.

Защита также указала, что подобная гастрономическая практика существует и за пределами Южной Кореи. По словам владельца, муравьи используются в меню ряда ресторанов Австралии, Дании и Великобритании, а около 60 процентов гостей его заведения добровольно соглашались попробовать блюда с этим ингредиентом.

Южнокорейские власти при принятии решения о допуске насекомых к использованию в пищевой промышленности оценивают сразу несколько факторов, включая безопасность продукции, возможную токсичность, пищевую ценность, а также возможность выращивания и переработки насекомых в соответствии с санитарными требованиями.

Название ресторана и имя его владельца в материалах судебного разбирательства не раскрываются. Известно лишь, что речь идет о заведении, имеющем две звезды Michelin. В настоящее время таким статусом обладают десять ресторанов, расположенных в Сеуле.

Окончательное решение по делу суд, как ожидается, огласит 2 сентября.