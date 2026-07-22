ЦИК Армении не удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте Нарека Карапетяна - ОБНОВЛЕНО
Центральная избирательная комиссия Армении вернула ходатайство Генпрокуратуры, в котором требовалось дать согласие на избрание меры пресечения в виде ареста в отношении Нарека Карапетяна, сообщил адвокат Арам Вардеванян.
Напомним, что ЦИК со вчерашнего дня рассматривала представленное Генеральной прокуратурой ходатайство, которое касалось лишения Нарека Карапетяна депутатской неприкосновенности и возбуждения в его отношении публичного уголовного преследования.
15:15
Центральная избирательная комиссия Армении лишила члена политсовета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, племянника российско-армянского олигарха и лидера данного блока Самвела Карапетяна, депутатской неприкосновенности, сообщает.
Н. Карапетян только вчера получил депутатский мандат.
Он обвиняется в сокрытии факта двойного гражданства и уклонении от службы в армии.