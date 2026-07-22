 ЕС рекомендовал авиакомпаниям не летать над Иорданией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

ЕС рекомендовал авиакомпаниям не летать над Иорданией

First News Media16:00 - Сегодня
ЕС рекомендовал авиакомпаниям не летать над Иорданией

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от использования воздушного пространства Иордании из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

В агентстве отметили, что королевство все чаще оказывается в зоне пролета иранских ракет и беспилотников.

В заявлении EASA говорится, что с середины июля 2026 года обстановка в регионе "резко ухудшилась", а военная активность, затрагивающая воздушное пространство Иордании, значительно возросла. В связи с этим европейским авиаперевозчикам советуют пересмотреть маршруты полетов.

Иордания стала очередной страной региона, полеты над которой не рекомендуются европейским авиакомпаниям. Ранее EASA уже выпустило аналогичные рекомендации в отношении воздушного пространства Бахрейна, Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Ирака и Ливана.

Рекомендации агентства направлены на снижение рисков для гражданской авиации в условиях продолжающейся военной напряженности на Ближнем Востоке.

Поделиться:
260

Актуально

Мнение

От партнерства к союзу: Берлин открывает новую главу отношений с Баку

Мнение

Конкурс «Yüksəliş» и поиск стратегических преимуществ Азербайджана – как стать ...

Xроника

В Азербайджане утвердят требования к одежде учителей государственных школ

Мнение

Как там дела с французским колониализмом, или Баку бьет Париж его же оружием

В мире

Трамп пообещал уничтожать по мосту или электростанции в Иране за каждый удар по судну

Кая Каллас: «Мы усиливаем давление на теневой флот России»

ЦИК Армении не удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте Нарека Карапетяна - ОБНОВЛЕНО

Прокуратура вынесла новое решение в отношении арестованного Халука Левента

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Зеленский рассматривает возможность увольнения главкома ВСУ

Уставшие от войны жители Газы празднуют триумф Испании на чемпионате мира - ВИДЕО

Григорий Карасин: ответ на атаку по Wildberries будет жестким

В России мигрантам запретили жениться на гражданках старше 80 лет

Последние новости

Конкурс «Yüksəliş» и поиск стратегических преимуществ Азербайджана – как стать новым центром влияния в регионе?

Сегодня, 17:27

Трамп пообещал уничтожать по мосту или электростанции в Иране за каждый удар по судну

Сегодня, 17:25

Кая Каллас: «Мы усиливаем давление на теневой флот России»

Сегодня, 17:14

ЦИК Армении не удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте Нарека Карапетяна - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:11

Прокуратура вынесла новое решение в отношении арестованного Халука Левента

Сегодня, 17:10

«Вынесено справедливое решение»: адвокат Arzum 9999 прокомментировал решение суда - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

На платформе myGov стали доступны два новых цифровых сервиса

Сегодня, 16:40

Потерял управление и сбил торговца: подробности смертельного ДТП в Лянкяране - ФОТО

Сегодня, 16:35

Зеленский официально уволил Сырского: указ подписан

Сегодня, 16:32

В Иране из-за атак США погибли 53 человека

Сегодня, 16:15

В Баку мужчина угнал машину с автомойки

Сегодня, 16:05

ЕС рекомендовал авиакомпаниям не летать над Иорданией

Сегодня, 16:00

В Азербайджане установлены цены на ряд лекарственных средств

Сегодня, 15:37

Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы 

Сегодня, 15:31

В эти дни температура воздуха в Азербайджане повысится до 41 градуса 

Сегодня, 15:29

В Турции расследуют причины крушения учебного вертолета - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:18

Азербайджан и Судан отменили визы для владельцев дипломатических паспортов

Сегодня, 15:13

Baku International Arts Festival соберёт мировых звезд искусств в столице Азербайджана

Сегодня, 15:06

Тиктокер Arzum 9999 освобождена под домашний арест и покинула здание суда - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:57

Утвержден Устав Центра анализа международных отношений и мультикультурализма

Сегодня, 14:54
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00