ЕС рекомендовал авиакомпаниям не летать над Иорданией

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от использования воздушного пространства Иордании из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

В агентстве отметили, что королевство все чаще оказывается в зоне пролета иранских ракет и беспилотников.

В заявлении EASA говорится, что с середины июля 2026 года обстановка в регионе "резко ухудшилась", а военная активность, затрагивающая воздушное пространство Иордании, значительно возросла. В связи с этим европейским авиаперевозчикам советуют пересмотреть маршруты полетов.

Иордания стала очередной страной региона, полеты над которой не рекомендуются европейским авиакомпаниям. Ранее EASA уже выпустило аналогичные рекомендации в отношении воздушного пространства Бахрейна, Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Ирака и Ливана.

Рекомендации агентства направлены на снижение рисков для гражданской авиации в условиях продолжающейся военной напряженности на Ближнем Востоке.