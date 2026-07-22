Потерял управление и сбил торговца: подробности смертельного ДТП в Лянкяране - ФОТО

В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован на территории села Вильван района.

Так, двигавшийся автомобиль марки Opel Astra потерял управление и сбил стоящего у края дороги местного жителя Тураба Шарифова (1986 года рождения), занимавшегося мелкой торговлей, после чего тот упал в близлежащий канал.

Затем автомобиль врезался в дерево.

Т. Шарифова извлекли из канала и доставили в Лянкяранскую районную центральную больницу, где была зафиксирована смерть до приезда врачей (догоспитальная смерть).

По данному факту проводится расследование.