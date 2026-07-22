Потерял управление и сбил торговца: подробности смертельного ДТП в Лянкяране - ФОТО
В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован на территории села Вильван района.
Так, двигавшийся автомобиль марки Opel Astra потерял управление и сбил стоящего у края дороги местного жителя Тураба Шарифова (1986 года рождения), занимавшегося мелкой торговлей, после чего тот упал в близлежащий канал.
Затем автомобиль врезался в дерево.
Т. Шарифова извлекли из канала и доставили в Лянкяранскую районную центральную больницу, где была зафиксирована смерть до приезда врачей (догоспитальная смерть).
По данному факту проводится расследование.
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