Трамп пообещал уничтожать по мосту или электростанции в Иране за каждый удар по судну

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США в ответ на каждый удар по судну в Ормузском проливе будут уничтожать по одному мосту или по одной электростанции в Иране.

"С настоящего момента каждый раз, когда Исламская Республика Иран ударит по судну в Ормузском проливе ракетой, беспилотником или другими вооружениями, США будут бомбить и уничтожать один мост или одну электростанцию, в том числе рядом со столицей - Тегераном - или на ее территории", - написал он в Truth Social.