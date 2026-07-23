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В Агдамском районе потушен сильный пожар - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media08:23 - Сегодня
В Агдамском районе потушен сильный пожар - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар, возникший на открытой территории в селе Сарыджалы Агдамского района, потушен.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами Государственной службы пожарной охраны министерства, пожар был ликвидирован, не допустив его распространения на прилегающие территории.

July 22, 2026 20:20

В Агдамском районе произошёл пожар на открытой территории

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о возгорании на открытой местности в селе Сарыджалы Агдамского района.

После получения информации к месту происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

19:15

Вблизи освобождённого от оккупации села Сарыджалы Агдамского района произошёл пожар на открытой территории.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время продолжаются оперативные работы по тушению пожара.

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