Сын активиста азербайджанской диаспоры возглавил Киевскую область

Уроженец Украины азербайджанского происхождения Тимур Ткаченко (Мамедов) назначен главой Киевской области.

Как передает Report, Кабинет министров Украины утвердил соответствующее представление президента Владимира Зеленского.

Тимур Ткаченко является сыном Фирудина Мамедова — одного из активистов азербайджанской диаспоры в Украине.

Отметим, что Тимур Ткаченко родился 18 августа 1989 года в Киеве. Ранее он занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а затем возглавлял Киевскую городскую военную администрацию.