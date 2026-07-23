В Конгрессе США одобрили законопроект о выделении Пентагону $1,15 трлн

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение $1,15 трлн на военные нужды страны в 2027 году.

Как передает 1news.az со ссылкой на C-SPAN, документ поддержали 216 конгрессменов, против проголосовали 212. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената, после чего, в случае одобрения, будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Отмечается, что рассмотрение инициативы в верхней палате может оказаться непростым, поскольку для ее принятия необходима поддержка не менее 60 сенаторов. Ранее Сенат уже отклонил аналогичный законопроект.

Кроме того, Палата представителей одобрила законопроект о выделении $95 млрд, из которых $73 млрд предлагается направить на финансирование военной операции против Ирана. Документ также будет рассмотрен Сенатом.