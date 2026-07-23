КСИР сообщил об атаке на военную базу США в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по объектам на двух военных базах США в Кувейте.

Как передает 1news.az, об этом говорится в заявлении КСИР.

По утверждению иранской стороны, на авиабазе "Али ас-Салим" ударам беспилотников подверглись крупный склад военной техники США, зенитный ракетный комплекс Patriot и ангар с беспилотниками MQ-9.

Кроме того, как заявили в КСИР, на базе "Аль-Адири" были атакованы пункт дислокации американских военнослужащих и два вертолетных ангара.

В КСИР также утверждают, что в результате атак погибли и получили ранения несколько американских военнослужащих, а вертолетам и беспилотникам был нанесен серьезный ущерб.

Помимо этого, иранская сторона заявила об ударе по одной из американских телекоммуникационных вышек в регионе.