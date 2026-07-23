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В Конго продолжается крупнейшая вспышка лихорадки Эбола

Феликс Вишневецкий09:55 - Сегодня
В Конго продолжается крупнейшая вспышка лихорадки Эбола

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вспышка лихорадки Эбола, вызванная вирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго продолжает быстро распространяться, однако специалисты начинают лучше понимать особенности развития эпидемии и корректируют стратегию реагирования.

По словам руководителя операций ВОЗ по борьбе со вспышкой Тьерно Бальде, на сегодняшний день власти ДР Конго зарегистрировали 2 423 подтвержденных случая заболевания. 967 человек скончались, 469 пациентов выздоровели, сообщает 1news.az со ссылкой на Службу новостей ООН.

Заболевание уже затронуло пять провинций страны, однако главным очагом остается провинция Итури, на которую приходится почти 89 процентов всех случаев заражения и 84 % смертей.

«Несмотря на эти цифры, мы начинаем лучше понимать динамику этой вспышки», — отмечает Т. Бальде. По его словам, эпидемия развивается по-разному в различных районах страны: где-то наблюдается крайне интенсивная передача инфекции, в других местах ситуация остается относительно стабильной, а некоторые территории только начинают сталкиваться с распространением вируса.

Именно поэтому ВОЗ совместно с Министерством здравоохранения ДР Конго пересматривает подход к борьбе с болезнью. Вместо единой стратегии специалисты разрабатывают меры, учитывающие особенности каждого региона.

«Мы выделили три основные модели развития вспышки: районы с очень высокой интенсивностью передачи инфекции, новые очаги и территории, где появляются признаки стабилизации», — цитирует Служба новостей ООН представителя ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что эпидемия по-прежнему развивается быстрее, чем удается развернуть ответные меры: «Давайте будем откровенны: вспышка все еще опережает нас, и мы продолжаем наверстывать упущенное».

В наиболее пострадавших районах ВОЗ уделяет первоочередное внимание организации безопасных и достойных захоронений погибших, созданию эффективной системы направления пациентов в специализированные медицинские учреждения и расширению возможностей лечения заболевших.

Особое внимание уделяется предотвращению распространения инфекции в новых регионах. Десять дней назад представители ВОЗ и партнерских организаций посетили город Кисангани в провинции Чопо, где была разработана стратегия быстрого реагирования с развертыванием мобильных групп. Первые результаты, по словам Т. Бальде, внушают осторожный оптимизм: «До настоящего времени вторичных случаев передачи инфекции там не выявлено. Все пять зарегистрированных случаев являются завозными из провинции Итури».

ВОЗ также намерена распространить этот подход и на другие районы, где начинают появляться новые очаги заболевания, включая Верхнее Уэле, Катву и Бутембо.

23 июля представители ВОЗ вновь отправятся в Кисангани для оценки результатов работы. Кроме того, организация запускает новый проект по усилению санитарного контроля вдоль реки Конго — одного из важнейших транспортных путей страны, через который может распространяться инфекция.

Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию, специалисты отмечают и первые положительные тенденции. В городе Монгбвалу, где была впервые выявлена вспышка, число новых случаев начинает стабилизироваться. Аналогичная динамика наблюдается и в городе Гома в провинции Северное Киву.

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