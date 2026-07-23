СМИ: США готовятся расширить операцию против Ирана

США могут существенно расширить военную операцию против Ирана в течение нескольких дней.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По его данным, "на фоне продолжающегося наращивания сил в регионе президент [США Дональд] Трамп по-прежнему рассматривает возможность возобновления масштабной военной операции против Ирана". "По словам американских и израильских чиновников, это может произойти в течение нескольких дней", — пишет Axios.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники, что США наращивают военную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая туда военнослужащих и вооружения и готовясь к возможному расширению операции против Ирана. В середине июля WSJ сообщала, что Трамп после нескольких совещаний с ключевыми советниками склоняется к расширению военных действий против Ирана. По сведениям источников издания, среди рассматриваемых американской администрацией опций — усиление бомбардировок территории исламской республики, отправка наземных войск для захвата островов в районе Ормузского пролива и удары по энергетическим объектам Ирана.