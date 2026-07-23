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ФИФА не выявила договорных матчей на ЧМ-2026

First News Media09:05 - Сегодня
ФИФА не выявила договорных матчей на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) не обнаружила подозрительных ставок на матчах ЧМ-2026.

Как передает 1news.az, об этом пишет sports.ru.

Целевая группа ФИФА по обеспечению честности соревнований не обнаружила подозрительной ставочной активности или признаков возможных договорных матчей на чемпионате мира 2026 года.

Отмечается, что специалисты в режиме реального времени отслеживали букмекерские рынки и происходящее на поле во всех 104 матчах турнира. По итогам анализа собранной информации ни одна встреча не вызвала подозрений в манипулировании результатом.

ФИФА централизованно собирала отчеты о движении ставок, данные участников рабочей группы и информацию, поступавшую через доступные каналы для сообщений о нарушениях. Затем сведения анализировались и передавались всем организациям, задействованным в мониторинге.

В состав целевой группы вошли представители футбольных конфедераций, федераций США, Канады и Мексики, а также ФБР, Интерпол, Управление ООН по наркотикам и преступности, Совет Европы, Sportradar, Международная ассоциация честности ставок и другие организации.

ФИФА планирует продолжить сотрудничество с участниками группы на следующих турнирах, включая женский ЧМ-2027.

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