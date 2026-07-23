Историческое достижение: GL Group первой среди азербайджанских компаний приобрела четыре нефтегазовых актива в США

GL Group, первая частная группа нефтегазовых компаний Азербайджана, сегодня объявила в Хьюстоне, штат Техас, США, о завершении приобретения активов в сфере добычи нефти и газа на четырех разрабатываемых нефтегазовых месторождениях вблизи Мидленда, штат Техас, США.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в состав приобретенных активов входит более 200 действующих добывающих скважин. GL Group также официально приняла на себя полное операторство этих активов. В результате сделки GL Group стала первой азербайджанской группой компаний, которая владеет и управляет в качестве оператора действующими активами в сфере добычи нефти и газа в США. Это событие стало историческим достижением для частного нефтегазового сектора Азербайджана и обеспечило GL Group присутствие в самом центре энергетической отрасли США.

Приобретенные активы расположены в Пермском бассейне - крупнейшем нефтедобывающем регионе США и одном из ведущих мировых центров наземной нефтегазовой деятельности. Пермский бассейн, охватывающий Западный Техас и юго-восточную часть штата Нью-Мексико, занимает территорию площадью около 223 тысяч квадратных километров. В 2025 году в бассейне добывалось приблизительно 6,6 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, что составляло почти половину общего объема добычи нефти в США и более 8% мировой добычи сырой нефти. В том же году в бассейне добывалось около 27,6 миллиарда кубических футов товарного природного газа в сутки, что соответствовало примерно 23% добычи товарного газа в США и почти 7% мировой добычи природного газа.

Для «GL Group» стать одновременно владельцем и оператором добывающих активов в бассейне такого масштаба, технологической сложности и уровня конкуренции является значимым достижением. Сделка способствует реализации международной стратегии роста GL Group после выхода компании в 2024 году на рынок добычи нефти и газа Турции. Приобретение активов в Техасе создает прочную основу для дальнейшего роста GL Group в США и на других международных нефтегазовых рынках.

Эта сделка стала результатом более чем годовой тщательной оценки, последовательного выстраивания партнерских отношений и продуманной стратегии выхода на рынок, реализованной благодаря лидерству, профессионализму, дисциплине и преданности делу команды. Она является важной вехой в реализации стратегических, операционных и инвестиционных целей GL Group.

«Это момент особой гордости для всей команды GL Group. Данное приобретение является стратегической вехой, обеспечивающей наше присутствие на крупнейшем и наиболее конкурентном в мире рынке разведки и добычи нефти и газа. Оно отражает наше долгосрочное видение по созданию диверсифицированного международного бизнеса в сфере добычи нефти и газа и формирует прочную платформу для устойчивого роста в США», — заявил главный исполнительный директор GL Group и председатель Консультативного совета Асиф Зейналов. «Это наш первый, но очень важный шаг на рынок США. Мы продолжим расти и расширять наше присутствие», - сказал Асиф Зейналов.