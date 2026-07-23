В Армении двоих военнослужащих задержали по делу о смерти сослуживца

По делу о гибели военнослужащего Нарека Торосяна задержаны двое его сослуживцев, сообщает издание ArmLur.am.

В отношении солдат начато публичное уголовное преследование.

По информации издания, военнослужащего довели до самоубийства. Согласно предварительным данным, незадолго до трагедии он был избит, после чего покончил с собой. Погибший военнослужащий впервые заступил на боевые позиции, и, по предварительной версии, именно это стало для него роковым.

Накануне СК сообщил, что по факту смерти военнослужащего воинской части N Министерства обороны, зафиксированной 21 июля, возбуждено уголовное дело. Ведомство заявило, что проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Отмечается, что военнослужащий был жителем города Чаренцаван. Учился на факультете журналистики Российско-Армянского университета.