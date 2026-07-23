СМИ: США впервые после возобновления ударов по Ирану применили B-1

Вооруженные силы США впервые после возобновления ударов по Ирану применили стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, что свидетельствует о существенной эскалации со стороны Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на Axios, об этом порталу сообщили источники в американской администрации.

По данным издания, США впервые после возобновления ударов по Ирану осуществили боевой вылет B-1, что свидетельствует о расширении американской военной кампании. Для нанесения удара по Ирану с применением стратегического бомбардировщика была использована британская военная база.