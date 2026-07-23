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Власти Венесуэлы сообщили о росте числа жертв землетрясения

First News Media08:15 - Сегодня
Власти Венесуэлы сообщили о росте числа жертв землетрясения

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 5 398 человек.

Как передает 1news.az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

По последним данным, ранения получили 16 740 человек, без жилья остались 17 907 жителей. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили серьезные повреждения.

В ходе поисково-спасательных работ удалось спасти 6 462 человека. Более 44 тыс. пострадавших получили медицинскую помощь, свыше 23 тыс. человек размещены во временных лагерях.

Отметим, что разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Были зафиксированы два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5, после которых последовали 1 463 афтершока.

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