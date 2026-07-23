На каких улицах Баку 23 июля наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает 1news.az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
3) проспекте Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
4) шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
5) транспортной развязке "20 Января";
6) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
7) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;
8) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова.