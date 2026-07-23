На каких улицах Баку 23 июля наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает 1news.az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3) проспекте Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

4) шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

5) транспортной развязке "20 Января";

6) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

7) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;

8) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова.