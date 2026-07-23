Лавров и Рубио провели переговоры в Маниле

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио прошли в столице Филиппин Маниле, встреча продлилась 35 минут.

Согласно расписанию госсекретаря США, в его графике на встречу с российским министром было отведено около получаса.

Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатором встречи выступила американская сторона, а российская – приняла предложение. Лавров и Рубио провели личную встречу уже в четвертый раз.

Последний раз главы внешнеполитических ведомств России и США встречались в Нью-Йорке в конце сентября прошлого года.

Источник: РИА Новости