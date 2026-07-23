Лавров и Рубио провели переговоры в Маниле
Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио прошли в столице Филиппин Маниле, встреча продлилась 35 минут.
Согласно расписанию госсекретаря США, в его графике на встречу с российским министром было отведено около получаса.
Другие подробности пока не сообщаются.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатором встречи выступила американская сторона, а российская – приняла предложение. Лавров и Рубио провели личную встречу уже в четвертый раз.
Последний раз главы внешнеполитических ведомств России и США встречались в Нью-Йорке в конце сентября прошлого года.
Источник: РИА Новости
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