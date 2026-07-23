LIQUI MOLY объявила о присвоении Radius статуса «Стратегическая розничная и сервисная сеть» - ФОТО - ВИДЕО

Между всемирно известной компанией LIQUI MOLY и компанией Radius был подписан договор о стратегическом партнерстве.

В рамках соглашения LIQUI MOLY присвоила Radius статус «Стратегическая розничная и сервисная сеть».

Как передает 1news.az, о критериях, на основании которых было принято это решение, представители LIQUI MOLY рассказали в ходе пресс-конференции, организованной компанией Radius.

Напомним, что LIQUI MOLY на протяжении многих лет удерживает первое место в Германии в категории моторных масел и известна безупречным качеством своей продукции, выпускаемой под маркировкой «Made in Germany».

Radius, в свою очередь, является крупнейшей в Азербайджане специализированной рознично-сервисной сетью и автокомплексом, специализирующимся на поставке шин, дисков, моторных масел, автохимии, а также техническом обслуживании легковых и грузовых автомобилей. Именно высокий уровень сервиса, развитая инфраструктура и соответствие международным стандартам стали основой для стратегического сотрудничества между двумя компаниями.

Как отметили представители компании, отвечая на вопросы журналистов, в рамках нового партнерства Radius получит прямой доступ к технической поддержке головного офиса LIQUI MOLY в Германии, профессиональным программам обучения, международной экспертизе и современным стандартам сервисного обслуживания. Это позволит компании внедрять передовые мировые практики, совершенствовать качество обслуживания и укреплять свои позиции на рынке.

Комментируя решение компании, заместитель директора по экспорту LIQUI MOLY Андреас Майдель отметил, что присвоение компании Radius статуса стратегической розничной и сервисной сети стало результатом тщательного отбора, основанного на глобальных критериях партнерства компании.

«Статус стратегического партнера никогда не присваивается случайно. Он основан на глобальных стандартах и строгих критериях отбора, сформированных компанией на протяжении многих лет. При выборе партнеров мы оцениваем не только бизнес-результаты, но и корпоративные ценности компании, профессионализм команды, надежность, культуру обслуживания и потенциал долгосрочного сотрудничества. Познакомившись с Radius, мы убедились, что эти принципы здесь не просто декларируются, а являются неотъемлемой частью повседневной работы компании. Сильная команда, современный подход к сервису и приверженность качеству сделали Radius для нас надежным партнером. Именно поэтому нашим стратегическим партнером в сфере розничных продаж и сервисного обслуживания в Азербайджане стала компания Radius», - отметил Андреас Майдель.

Он также подчеркнул, что глобальная модель партнерства LIQUI MOLY основана не только на показателях продаж. При принятии решений компания комплексно оценивает сервисную инфраструктуру, качество обслуживания, профессионализм команды, клиентоориентированность и соответствие международным стандартам. Именно такой комплексный подход позволяет компании формировать долгосрочные партнерские отношения по всему миру.

В завершение мероприятия компании Radius был торжественно вручен официальный сертификат LIQUI MOLY, подтверждающий присвоение статуса «Стратегическая розничная и сервисная сеть». Этот статус стал подтверждением высокого уровня доверия со стороны немецкого производителя и ознаменовал начало нового этапа стратегического сотрудничества между компаниями.