В Баку обсуждены возможности сотрудничества с чешской компанией Agrofert - ФОТО

Обсуждены возможности сотрудничества с Группой компаний Agrofert Чешской Республики.

Об этом сообщает министерство экономики Азербайджана.

Было отмечено, что министр экономики Микаил Джаббаров встретился с заместителем председателя Совета директоров Agrofert Петером Сингром.

На встрече были рассмотрены возможности сотрудничества в аграрно-промышленном, химическом и энергетическом секторах.

В соответствии с перспективами развития экономических и торговых связей между нашими странами были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между субъектами бизнеса и продвижения деловых связей. Предоставлена информация о благоприятном бизнес- и инвестиционном климате Азербайджана, реформах, проводимых в направлении развития ненефтегазового сектора, и механизмах государственной поддержки развития предпринимательства.