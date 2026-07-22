В Баку обсуждены возможности сотрудничества с чешской компанией Agrofert - ФОТО
Обсуждены возможности сотрудничества с Группой компаний Agrofert Чешской Республики.
Об этом сообщает министерство экономики Азербайджана.
Было отмечено, что министр экономики Микаил Джаббаров встретился с заместителем председателя Совета директоров Agrofert Петером Сингром.
На встрече были рассмотрены возможности сотрудничества в аграрно-промышленном, химическом и энергетическом секторах.
В соответствии с перспективами развития экономических и торговых связей между нашими странами были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между субъектами бизнеса и продвижения деловых связей. Предоставлена информация о благоприятном бизнес- и инвестиционном климате Азербайджана, реформах, проводимых в направлении развития ненефтегазового сектора, и механизмах государственной поддержки развития предпринимательства.