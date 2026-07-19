Nokia 300 4G Power Bank сможет заряжать другие устройства и работать до 44 дней

В сети появились характеристики еще не представленного кнопочного телефона Nokia 300 4G Power Bank, который объединяет в себе функции мобильного телефона и внешнего аккумулятора.

Соответствующую информацию в соцсети X опубликовал инсайдер Hmd_Meme's.

Согласно обнародованной утечке, мобильное устройство оснащено 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA, камерой на 0,3 Мп и аккумуляторной батареей емкостью 3700 мАч. Производитель заявляет, что аппарат сможет работать до 44 дней в режиме ожидания.

Главной особенностью Nokia 300 4G Power Bank станет возможность его использования в качестве пауэрбанка благодаря поддержке обратной зарядки мощностью до 5 Вт. При этом сам телефон заряжается через разъем USB-C на мощности до 18 Вт.

Кроме того, телефон получит корпус с защитой от влаги и пыли по стандарту IP65, встроенный мощный светодиодный фонарь (по заявлениям, он в два раза ярче вспышки iPhone 16 Pro), поддержку сетей 4G, Bluetooth, FM-радио и медиаплеер. В устройстве предусмотрены 3,5-мм разъем для наушников и слот для карт памяти microSD объемом до 32 ГБ. Сроки официального релиза и стоимость новинки на данный момент не уточняются.

Источник: Gazeta.ru