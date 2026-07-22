В Баку продлили выплаты надбавок медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19

Продлен срок выплаты временных надбавок к заработной плате медицинским работникам, обслуживающим пациентов с коронавирусной инфекцией в Баку.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, дополнительные выплаты сотрудникам специальных амбулаторных медицинских пунктов Главного управления здравоохранения города Баку, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь пациентам с COVID-19, продлены с 1 июля до 1 октября 2026 года.